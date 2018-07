Storbritannien optrapper indsatsen i Afghanistan

Den britiske regering vil sende yderligere 440 soldater til Afghanistan.

Dermed kommer briterne til at have 1100 soldater i landet.

Optrapningen sker efter en direkte forespørgsel fra USA's præsident, Donald Trump, oplyser Storbritanniens premierminister, Theresa May.

Soldaterne skal deltage i et Nato-ledet træningsprogram for afghanske styrker i kampen mod militante grupper som Taliban og Islamisk Stat.

Nyheden fra Storbritannien kommer dagen før Natos topmøde i Bruxelles starter. Her ventes præsident Trump at kritisere forsvarsalliancens medlemmer for ikke at bidrage nok.

Sidste år annoncerede Donald Trump, at USA vil sende flere tusinde soldater til Afghanistan.

/ritzau/Reuters