Store byggeplaner på havnen

GJØL: Boligselskabet Domea har med en privat kæmpeinvestor i ryggen planer om at bygge fem treetagers beboelsesbygninger og en række feriehuse på Gjøl Havn.

På baggrund af denne plan godkendte teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune i denne uge at gå videre med byggeplaner på havnen.

Flere lokale borgere frygter, at boligselskabets planer, som omfatter 66 boliger og 30 ferieboliger, vil sætte en stopper for havnen, som man kender den i dag. Området med diverse klubhuse vil blive jævnet med jorden samtidig med, at kroen mister sin udsigt.

Men borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), er stolt af, at Gjøl kan trække interesserede investorer til havnen.

- Det er ret enestående for en kommune som vores, at der kommer nogle folk og gerne vil investere nogle penge. Jeg ved godt, de ikke gør det for deres blå øjnes skyld.

- Men muligheden for at få ting til at ske sammen med lokale, den synes jeg ikke, man kan lade passere, uden man har drøftet det, siger borgmesteren.

Opfordrer til dialog

På baggrund af skarp kritik bl.a. på Gjøls facebookside opfordrer Mogens Gade gjølboere til at komme til forhandlingsbordet om havnen med et åbent sind og slå koldt vand i blodet:

- Det er vigtigt at få enderne til at hænge sammen i stedet for at grave de grøfter, som nogle er i gang med.

Han fastslår, at intet er endeligt endnu, og tilføjer:

- Det er jo hverken boligselskabet eller investoren, der skal bestemme, hvordan havnen skal se ud.

- Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

Socialdemokratisk forbehold

Det er langt fra hugget i granit, at byggeriet bliver udformet, som Domea foreslår det, siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune, Jens Christian Golding (S):

- Jeg tror personligt ikke på, at projektet bliver gennemført som udlagt i første omgang, siger han.

- Men jeg vil til gengæld heller ikke afvise, at der er noget på havnen, der kan blive til boliger, siger Jens Christian Golding og forklarer, at flertallet i teknik- og miljøudvalget som udgangspunkt er positivt stemt over for en eller anden form for boligbyggeri i området.