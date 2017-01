AALBORG: "Så kan der komme gang i kranerne", lød det afrundende fra borgmeter Thomas Kastrup-Larsen (S), efter at byrådets flertal havde godkendt lokal- planen, der tillader byggeri af 95.000 kvadratmeter på to arealer på Østre Havn.

Med lokalplanen kan Pieren forlænges 25 meter ud i indsejlingen, der kan bygges et 70 meter højt hus centralt på Pieren, der etableres bro over indsejlingen, så der bliver fri passage langs havnefronten, og der må bygges ud i havnebassinet, hvorved der bliver plads til to parallelle bygningsforløb og ikke et enkelt som skitseret i den oprindelige plan for området.

Pierens forlængelse og byggeriet ud i bassinet medvirker til, at der kan bygges 15.000 kvadratmeter mere end oprindeligt planlagt.

Ifølge by- og landskabsrådmand hans Henrik Henriksen (S) vil der fortsat være frirum nok på Pieren, idet han påpegede, at der yderst ved indsejlingen bliver en plads på 2500 kvadratmeter svarende til jomfru Ane Parken og en central plads ligeledes på Pieren på 5500 kvadratmeter.

Endvidere lagde han vægt på, at offentligheden får adgang via fire passager fordelt på begge sider af havnebassinet, og at nævnte højhus ikke som i det første forslag til lokalplan er placeret ved indsejlingen, hvor det ville medføre generende skygge for de kommende beboere på det gamle værftsareal.

Såvel SF som EL fastholdt dog deres tidligere nej med henvisning til, at der bygges for højt og for tæt.