Store skattesmæk for kørsel i luksusbiler

Flere og flere dyre biler kører rundt på danske landeveje. Mange af dem tilhører selskaber. Men ejerne får somme tider ikke betalt den pligtige skat, når de kører privat i bilerne, og flere domme fra den sidste tid har kostet erhvervsfolk dyrt. En jysk forretningsmand skal således af med næsten 1,1 millioner i ekstra skat for brug af en Aston Martin. Det har Østre Landsret afgjort, skriver Fagbladet 3F.

Samtidig skal en kvinde af med 225.000 kroner for at køre privat i en BMW og en Mercedes. Bilerne tilhørte hendes selskaber. Hun er dømt i retten i Kolding.

- Reglerne er stramme, siger skattechef Mette Larsen fra brancheorganisationen Danske Revisorer.

Det er de pågældende erhvervsfolk sikkert også advaret om, hvis de har spurgt en revisor. Forretningsmanden med en Aston Martin handlede blandt andet med pantebreve og ejendomme og har huseret i både Haderslev og Aarhus. Han var også medejer af et tysk selskab, hvor bilen hørte hjemme. Men han kørte også i den i Danmark.

- Når der er tale om meget dyre biler, så har Skat en ekstra stor mistanke om, at de bruges privat, siger Mette Larsen.

Det gælder især, hvis indehaveren og hans selskab har samme adresse.

Kvinden i den anden aktuelle sag havde ikke kørekort. Men hun indrømmede i retten, at hun somme tider havde ladet sig fragte på indkøb i bilerne.

Mette Larsen siger, at nogle skatteydere ikke tænker på, at de skal beskattes af at bruge en firmabil privat. Eller de mener, at de bruger den så lidt privat, at det ikke betyder noget.

- Men der findes også personer, som godt kan lide at køre i en flot bil uden at betale for det. Når det er en dyr bil, så bliver beskatningen tilsvarende høj, siger Mette Larsen.

Handel i grænsebutik kostede skat

Revisorer anbefaler erhvervsfolk, at de nøje fører kørebog, hvis de vil undgå beskatning af en firmabil. Akkurat ligesom lønmodtagere skal aflægge regnskab til deres arbejdsgiver, hvis de får udbetalt kørepenge for transport i egen bil.

- Det kan være besværligt. Men det er ikke nok at fraskrive sig retten til at køre privat i bilen eller at deponere nøglen, siger Mette Larsen.

Hun kender også en sag, hvor en forretningsmand på vej hjem fra møder i Tyskland handlede ind i en grænsekiosk. Dermed havde han brugt bilen privat, og så faldt Skats hammer.