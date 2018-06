Stribe af tyverier fra lastbiler: Fire anholdt i Himmerland

HIMMERLAND: Fire mænd - alle af svensk-albansk oprindelse - er blevet varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus fredag. De fire blev alle anholdt på adresser i Himmerland.

En femte mand - ligeledes svensk-albaner - blev anholdt i Østjylland, og han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Århus lørdag ved middagstid.

De fem er alle sigtet for en stribe tyverier fra lastbiler.

Det bekræfter lederen af SEV - Særlig Efterforskning Vest, politiinspektør Brian Voss Olsen, der ikke vil komme nærmere ind på adresserne, hvor de fem blev anholdt.

Han vil dog godt gå så langt som til at sige, at indbruddene "i høj grad også har interesse" i Nordjylland.

Anholdelserne er sket efter et større efterforskningsarbejde, hvor Nordjyllands Politi også har været involveret, og betjente fra Nordjyllands Politi var også med ved anholdelserne af de fire mænd i Himmerland torsdag eftermiddag.

- Varetægtsfængslingen skete for lukkede døre, og jeg kan derfor ikke fortælle alverden om sagen. Der er tale om en længere varende efterforskning, der har ført til anholdelserne, og vi har haft et rigtig fint samarbejde med Nordjyllands Politi i den sammenhæng, oplyser politiinspektøren fra SEV.

Han fortæller, at der er tale om tyverier fra lastbiler i flere politikredse, og at beløbene, der er stjålet for, er "store".

Brian Voss Olsen ønsker ikke at komme nærmere ind på efterforskningen, men kalder den "særlig kompliceret og grænseoverskridende".

- Af hensyn til efterforskningen var dørene i begge grundlovsforhørene lukkede, så jeg kan ikke sige så meget mere, lyder det fra politiinspektøren.

Brian Voss Olsen vil ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser i sagen.