AALBORG: Det betaler sig at tjekke priserne, inden man afleverer sit kæledyr hos dyrlægen.

Det fremgår af et pristjek, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget blandt 12 dyrlæger i Aalborg og omegn.

Her svinger prisen på at få øremærket og kastreret en kat mellem 750 kroner og 1500 kroner.

Man kan med andre ord spare 50 procent ved at vælge den billigste dyrlæge frem for den dyreste.

- De færreste vælger dyrlæge alene ud fra prisen. Men frem for at konsultere den samme dyrlæge blindt, så vær åben og undersøg, hvad du får for dine penge hos forskellige dyrlæger.

- Tag en snak med flere dyrlæger og undersøg på forhånd, hvilke erfaringer andre dyreejere har gjort sig, lyder rådet fra vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Niels C. Beier.

Han understreger dog, at tillid naturligvis også spiller ind i valget af dyrlæge.

Og at det kan være svært som forbruger at vurdere, om prisen og kvaliteten står i mål med hinanden.

Dyrlæger i Danmark er ikke underlagt begrænsninger eller faste takster, når det handler om at fastsætte priser for behandling.

/ritzau/