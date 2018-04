Store uroligheder truer i Brasilien før deadline til Lula

Et drama udspiller sig fredag i Brasilien. Den tidligere præsident Luis Iniciao Lula da Silva har fået ordre til at melde sig hos politiet senest klokken 22 dansk tid for at påbegynde afsoningen af 12 års fængsel for korruption.

Men den 72-årige Lula, der har været favorit til at blive genvalgt som præsident senere i år, vil ikke overgive sig til politiet.

Det siger en kilde i hans arbejderparti til Reuters.

Landets øverste appeldomstol har fredag afvist en anmodning fra en tredjepart om at lade Lula være en fri mand, indtil han har udtømt alle sine muligheder for at anke.

Men Lulas advokater siger, at domstolen endnu ikke har taget stilling til deres anmodning.

Men meget peger i retning af, at Lula senere på dagen vil blive anholdt.

Myndighederne frygter, at hundredtusinder af Lulas tilhængere vil gå på gaden rundt om i landet, og at det vil ende i store uroligheder, hvis han pågribes.

Det er den særlige korruptionsdommer Sergio Moro, der kræver Lula anholdt, hvis han ikke selv møder frivilligt op hos politiet klokken 17.00 (22.00 dansk tid).

Moro har oplyst, at der er gjort en celle klar til Lula i byen Curitiba. Det er også her, den tidligere fagforeningsleder og præsident har fået besked om at melde sig hos politiet.

