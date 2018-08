Storklub vil ikke slippe Nadim

FODBOLD: Den tidligere Fortuna Hjørring-angriber Nadia Nadim vil gerne væk fra sin engelske klub Manchester City, men englænderne vil ikke slippe den danske landsholdsspiller.

Det fortæller Nadims agent Michael Kallbäck til BT.

- Manchester City har besluttet sig for at beholde hende. Så vi venter og venter på, at hendes kontrakt udløber. Nadia vil kæmpe derovre, respektere sin kontrakt og opføre sig professionelt, siger Kallbäck til BT.

Nadia Nadim kom til Manchester City for et år siden og er på kontrakt i den engelske klub frem til udgangen af 2019.