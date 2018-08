Stormen Johanne får togene til at stå stille

VENDSYSSEL: Det sidste tog mod Vendsyssel fredag morgen kører fra Aalborg mod nord klokken otte - derefter bliver al togdrift nord for fjorden indstillet indtil klokken 17. Samtidig er togdriften på Thybanen indstillet indtil fredag formiddag klokken 11.

Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Kørslen bliver indstillet efter DMI har opgraderet fredagens blæsevejr til storm med vindstød af orkanstyrke - hvilket kan få træer til både at knække og blive væltet med rod. Det er primært frygten for væltede træer, der blokerer banelegemet, der får togene til at stå stille.

Rejseplanen forventes at være helt opdateret med de aflyste tog i løbet af torsdag aften, så man kan se, om ens egen afgang er berørt af stormen.