Stormen Sebastian dræber tre i Tyskland

TYSKLAND: Stormen Sebastian har dræbt mindst tre mennesker i Tyskland onsdag.

Sebastian raser særligt i det nordlige Tyskland, med vindstød der når op til orkanstyrke.

De kraftigste vindstød er målt til 130 kilometer i timen.

I Hamburg blev en mand i en kørestol fundet død i en flod, efter at han faldt i vandet. Et hold af dykkere, en båd og en helikopter forsøgte at få ham op af vandet i tide, men hans liv stod ikke til at redde.

En fodgænger blev også dræbt i Hamburg, efter at dele af et stillads faldt fra syvende etage og ramte manden. Det oplyser politiet.

Han blev fragtet til et hospital, hvor han senere afgik ved døden.

Endnu en kraftig storm har ramt Hamburg i Tyskland. Billedet her er fra sommerens storm. Foto: ritzau/AP/Daniel Reinhardt

En 53-årig mand var den tredje person, der afgik ved døden som følge af stormen, efter at han blev ramt af et træ i den vesttyske by Brilon.

Manden arbejdede i skoven, da et grantræ med en højde på 20 meter ramte ned over ham, oplyser det lokale politi.

Stormen krydsede det vestlige og nordlige Tyskland onsdag. Den har nu kurs mod landets østlige del, siger tyske meteorologer.

Adskillige regioner i Tyskland har slået alarm før stormen. De har rådet beboere til at blive hjemme, mens beredskabet rydder veje og får strømmen tilbage i områder, der har været ramt af afbrydelser.

/ritzau/AFP