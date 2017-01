Medie: Skattekroner betalte for DF’s sommerfester

- På et nyt møde onsdag formiddag mellem myndighederne vil parterne igen vurdere status samt de beredskabsmæssige tiltag, står der i en pressemeddelelse.

Det er særligt det sydlige og østlige Danmark, der er i risikozonen. Og hos Syd- og Sønderjyllands Politi har beredskabet været på plads siden tirsdag, hvor man blandt andet er gået i gang med at få sikret digerne.

- Vi kan lægge dem ud og håbe, at de holder. Hvis digerne var høje nok, var der ikke brug for det, men det er de ikke, og derfor må man ty til midlertidige løsninger, siger Lars Høg Schou.

Under stormen Urd gav de mobile dæmninger udfordringer omkring Jyllinge på Sjælland. Og kolonnechefen kan ikke garantere, at der ikke opstår lignende problemer igen.

- Derefter flytter det sig gennem natten til torsdag over mod Lillebælt og til sidst Det Sydfynske Øhav torsdag morgen omkring klokken 06.00, siger han.

Vandet begynder at stå højt i Køge Bugt fra klokken 20.00, fortæller Lars Høg Schou.

Danmarks Meteorologiske Institut advarer tirsdag aften borgere i flere dele af landet, om at "kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring".

Og når det onsdag aften begynder at løbe tilbage hjulpet på vej af vindstød på op mod stormstyrke, vil det få vandstanden i de indre danske farvande til at stige ret kraftigt.

Den forhøjede vandstand er faktisk et såkaldt efterskvulp fra Urd, hvis kraftige vind fra nord har presset store vandmasser ned i Østersøen.

Dæmningerne har ligget i de dele af landet, der for blot en uge siden blev ramt af stormen Urd.

- Allerede tirsdag er vi begyndt at flytte 30.000 sandsække og mobile dæmninger, siger han.

HELE LANDET: Det kommende døgn vil flere dele af landet blive ramt af "meget farligt vejr" og risiko for oversvømmelser i flere dele af landet, hvor vandstanden kan sige op mod 1,8 meter.

Beredskabsstyrelsen står foran en lang nat, fordi vandet i de indre danske farvande kan stige over en meter.

