Stormløb på to nye lokalhistoriske bøger

HAVERSLEV: Trods en forsinkelse på halvandet år var der søndag eftermiddag stor interesse for at deltage i Brorstrup-Haverslev Lokalhistoriske Forenings bogudgivelse om Haverslev By og Sogn.

Begivenheden blev markeret med en reception i Medborgerhuset i Haverslev, hvor mellem 130 og 140 troppede op for at høre mere om tilblivelsen af den nye bog, der består af to bind på samlet tæt ved 1000 sider

Interesserede havde ved præsentationen mulighed for at købe dem til en pris på 200 kroner stykket, og i løbet af den tre timer lange reception blev der i alt solgt 80 sæt af de lokalhistoriske bøger på udgivelsesdagen.

Blandt de mange gæster var også Erling Sørensen, der på vegne af Fonden Himmerland stiftet af Himmerland Forsikring overrakte en check på 10.000 kr. i støtte til bogprojektet.

Andre gæster var kommet langvejs fra, blandt andet Christian Sørensen og sønnen Daniel fra København.

Christian Sørensen har i bogudgivelsen bidraget med indslaget om Ferdinan Christian og drømmen om Amerika og ville derfor gerne overvære bogudgivelsen i Haverslev

De lokalhistoriske bøger om Haverslev By og Sogn vil fremover kunne købes hos Haverslev El samt i det lokalhistoriske arkiv indrettet i Medborgerhuset i Søndergade i Haverslev hver onsdag eftermiddag, hvor der er åbent hus for alle.