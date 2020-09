Store chancer til trods: AaB og Lyngby delte i sæsonåbningskamp

KONGENS LYNGBY: AaB skabte en perlerække af store chancer, men nordjyderne måtte nøjes med 0-0 ude mod Lyngby i første runde af Superligaen.

Det skyldes i høj grad en veloplagt Lyngby-keeper i form af Thomas Mikkelsen, som gang på gang stod i vejen for AaB.

Første halvleg var en ganske jævn affære med et lille overtag til AaB, men efter pausen pressede nordjyderne Lyngby i bund og væltede sig i chancer.

Et kvarter før tid fik den 18-årige AaB-debutant Tim Prica en kedelig hovedrolle, da han fik direkte rødt kort for at stoppe en Lyngby-omstilling efter blot 13 minutter på banen.

Lyngby udnyttede dog ikke overtallet, og derfor åbnede begge hold sæsonen med et enkelt point.

Kampens indledning bød på en række store chancer, hvor AaB skabte de fleste. Den største tilfaldt Frederik Børsting allerede i det fjerde minut, men overliggeren stod i vejen.

AaB lykkedes flere gange med at spille fint imellem Lyngbys kæder og kom i gode positioner på den sidste tredjedel, men skarphed var en mangelvare.

Lyngby havde sværere ved at få spillet til at sidde i skabet, og de kongeblå truede sjældent Jacob Rinne i AaB-målet.

Anden halvleg startede i et lavere tempo end første, men AaB tiltvang sig langsomt initiativet, og det udviklede sig midtvejs i halvlegen til ren og skær overlevelse for Lyngby.

Både Pedro Ferreira, Kasper Kusk og Timothe Nkada var nærgående for AaB, men Thomas Mikkelsen afværgede gang på gang.

Tim Pricas røde kort ændrede kampbilledet, så Lyngby sluttede bedst af, men AaB-defensiven holdt stand, så det endte uden scoringer.

/ritzau/