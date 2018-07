Stort belgisk comeback aflyser japansk VM-overraskelse

FODBOLD: Belgien var truet af et chokerende VM-exit i ottendedelsfinalen mod Japan, men et stort comeback sendte alligevel Belgien videre.

Jan Vertonghen, Marouane Fellaini og Nacer Chadli scorede målene for Belgien i 3-2-sejren, der afværgede den japanske overraskelse.

Det betyder, at fodboldelskere og andre interesserede kan sætte et stort kryds i kalenderen 6. juli.

Her mødes de stjernespækkede mandskaber fra Belgien og Brasilien nemlig i kvartfinalen ved VM i fodbold i Kasan.

På papiret var belgierne kæmpefavoritter til mandagens ottendedelsfinale, men japanerne bed fra sig fra start, og det var et varsel om, at Japan ikke ville lægge sig mod Belgiens stjerner.

Belgien var dog det bedste hold på bolden, og det blev også til et par pæne muligheder før pausen.

Den giftige angriber Romelu Lukaku fik midtvejs i første halvleg serveret et godt indlæg fra højre, men han fik ikke foden ordentligt på bolden.

Kort efter var det tilbagevendte Vincent Kompany, der fik en stor chance ved bageste stolpe, men forsvarsgeneralen skød bolden den forkerte vej.

Japanerne mindede om deres tilstedeværelse med sporadiske forsøg. Tættest på var Japan, da Chelsea-målmanden Thibaut Courtois fumlede med bolden, så den røg mellem benene og tæt på målstregen.

Tre minutter inde i anden halvleg blev belgierne fanget i en omstilling. Japan strøg afsted, Jan Vertonghen missede en flad stikning, og så sparkede Genki Haraguchi resolut bolden i kassen til 1-0.

To minutter senere kunne der være blevet udlignet, da anfører Eden Hazard trykkede af i feltet, men stolpen stod i vejen.

Det gjorde den ikke for Japans Takashi Inui i det 52. minut. Langt udefra tog han chancen med et perfekt skud, der for Courtois drejede den forkerte vej ud mod stolpen.

Så stod det pludselig 2-0 til Japan. Med en lille halv time forsømte Lukaku at reducere på en oplagt hovedstødschance.

På en langt mindre oplagt hovedstødschance fik Vertonghen til gengæld bolden i nettet godt 20 minutter før tid.

Tottenham-spilleren headede den fra en svær vinkel i en stor bue over målmand Eiji Kawashima til 1-2.

Indskiftede Marouane Fellaini brugte også hovedet til at udligne med et kvarter igen. Hazard slog den perfekt ind foran med venstrebenet, hvor Fellaini brugte sin duelstyrke til at score til 2-2.

Japans målmand diskede op med en fin dobbeltredning, da det brændte på fem minutter før tid, men i kampens sidste minut slog Belgien kontra.

Thomas Meunier fandt Nacer Chadli, som trillede bolden nemt i kassen og udløste belgisk jubel.

/ritzau/