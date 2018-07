Nordjysk biogasanlæg hjælper landmænd: Brænder oliven i stedet for halm

NORDJYLLAND: Den intense sommervarme har skabt tørke i Danmark. Tørke betyder mangel på halm.

Derfor vil Nordjyllands største biogasanlæg, Grøngas, hjælpe halm-lidende landmænd og i stedet fyre med frugtkød fra oliven.

Det skriver DR Nordjylland.

- I år er andet år i træk, at vejret er skyld i mindre produktion af halm. Det er katastrofalt for de landmænd, der har brug for halm som foder til dyrene eller strøelse.

- Derfor har vi besluttet ikke at fyre med halm, forklarer direktøren i GrønGas, Jens Peter Lunden, til DR P4 Nordjylland.

Høsten af halm slog fejl sidste år på grund af for meget vand. Nu er det tørke, der afstedkommer mangel på halm.

Biogasanlægget bruger hvert år i omegnen af 15.000 tons halm til at varme biogasanlæggets gylle op med.

- Men for år tilbage prøvede vi at fyre med tørret frugtkød fra oliven, som har været brugt i produktionen af olivenolie. Det virkede fint efter en ombygning af kedlen, forklarer Jens Peter Lunden.

Priserne på olivenkødet steg dog så meget, at biogasanlægget gik over til halm. Men nu er olivenpriserne igen faldet så meget, at det kan betale sig at importere det fra Spanien og lade halmen sælge til anden side.

- Vi har 13 halmleverandører, og da vi spurgte dem, om de ville løsnes fra deres kontrakter det næste års tid, sagde de alle ja. I stedet kan de nu sælge halmen til landmænd, siger Jens Peter Lunden.

Og handlen med halm er støt stigende. Eksempelvis på den børs, landboforeningen Agri Nord har oprettet for køb og salg af halm og grovfoder.

- Og på grund af situationen råber vi lidt højere op om børsen, siger Rene Lund Hansen, der er formand for Planteavl i Agri Nord, til DR P4 Nordjylland.

Rene Lund Hansen, der er formand for Planteavl i Agri Nord, opfordrer sine kolleger til at bjærge al halm - også dem, der plejer at snitte den og bare lade den ligge.

- For at være solidarisk med dem, der mangler, siger han.

/ritzau/