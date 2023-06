Stort cykelløb totalspærrer nu en del af Vesterbro

AALBORG:Sidste år fik en bilist forvildet sig ind i cykelløbet, da DM-ugen var i gang.

Vil du gerne undgå dén situation, så kan du her få et overblik over, hvordan trafikken i Aalborg bliver påvirket af det kæmpestore event, DM-ugen, som dag for dag rykker deres afspærringer rundt omkring i byen.

Torsdag, 22. juni

Her lyder startskuddet for DM i landevejscykling (enkeltstart). Ruten vil være afspærret på hele løbsstrækningen. Her vil dele af Vesterbro blive totalspærret (Østre Alle til Hasserisgade klokken 11-24) fra formiddag og resten af dagen, mens mange veje i områderne Hasseris, Gl. Hasseris og Nørholm ligeledes vil blive spærret af fra 17-22.

Hjemmeværnet og Nordjyllands Politi vil stå på ruten og hjælpe trafikken med afvikling undervejs.

Alle cykelstier er dog fortsat farbare med undtagelse af Guldborgstien, der også er inddraget på løbsruten.

Aalborg-bydelen Hasseris kan forvente at blive påvirket af trafik både torsdag og søndag. Foto: Peter Witten

Fredag, 23. juni

Her er de trafikale problemer rykket længere ind mod midtbyen - nærmere bestemt Havnefronten.

Det er Nyhavnsgade fra Rendsburggade til Ved Stranden, der lukkes helt for trafik fra klokken 6 om morgenen og helt indtil søndag 25. juni klokken 21.00.

Lørdag, 24. juni

DM i rally kommer til at påvirke trafikken i Nørresundby på Hvorup Kirkevej fra Løvenborgparken til Høvejen, hvor vejen er spærret fra klokken 08.00-18.00.

Samtidig kommer DM i triatlon også til at sætte sit præg på Vestbyen. Her vil der være ændringer på Annebergvej, der bliver ensrettet (kl. 7.30-15.30), og hvorefter den vil blive spærret.

Derudover er de lidt mindre veje Vestre Kærvej spærret og Johannesmindevej er spærret periodevis fra 16.20-18.40.

Søndag, 25 juni

Cykelløbet vender igen retur til den vestlige del af Aalborg om søndagen. Denne gang er det DM i landevejscykling (linjeløb), hvor en del af Vesterbro (Østre Alle til Hasserisgade) igen vil blive afspærret fra lørdag klokken 21 til søndag klokken 21.

Ruten snor sig 11 kilometer rundt omkring i Hasseris, Gl. Hasseris, hvor rutens veje vil blive afspærret fra klokken 10-17.30 om søndagen.

Du kan finde kort over ruterne på www.aalborg.dk/dmugentrafik.