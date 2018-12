Stort dansk salmonellaudbrud vokser til 33 personer

KØBENHAVN: Et større udbrud af salmonella hærger i Danmark, og antallet af smittede er tirsdag oppe på 33 personer.

5. december kunne Statens Serum Institut bekræfte, at mindst 28 børn og voksne fra hele landet havde været syge.

Det tal stiger nu, og det kan sagtens fortsætte, oplyser epidemiolog på Statens Serum Institut Luise Müller.

Man er overbevist om, at smittekilden er svinekød. Det er dog nødvendigt at komme endnu nærmere et svar.

Derfor er Statens Serum Institut ved at foretage en undersøgelse for at få et overblik over udbruddet.

Salmonellaudbruddet er i dansk sammenhæng stort.

Luise Müller har tidligere fortalt til Ritzau, at antallet af syge normalt er under ti personer ved et udbrud.

Symptomer på en salmonellainfektion er blandt andet diarré, opkast og generel utilpashed.

Luise Müller forklarer, at kroppen normalt selv klarer sygdommen. Man skal bare huske at indtage rigeligt med væske, så man ikke dehydrerer.

Salmonellainfektionen kan opstå, hvis kødet ikke bliver stegt ordentligt, eller hvis saft fra svinekødet kommer i kontakt med andre fødevarer, som ikke varmebehandles under tilberedningen i køkkenet.

