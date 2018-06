Stort kvægbrug kæmper fortsat for overlevelse

ST. AJSTRUP: Det store kvægbrug Viderupgaard er fortsat stærkt udfordret på sin overlevelse.

Det viser årsrapporten for 2017 fra selskabet bag bedriften, hvor skolerådmand i Aalborg Kommune Tina French Nielsen (V) ejer en tredjedel af aktierne.

På bundlinjen er der fremgang, for 2017 endte i modsætning til 2016 med et overskud efter skat (på 2,3 millioner kroner).

Men Viderupgaards revisor rejser fortsat væsentlig usikkerhed om, hvorvidt selskabet kan fortsætte driften.

"Det er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften", skriver revisor Ole Suhr Pedersen i årsrapporten for 2017.

Viderupgaards ledelse har nemlig i flere år kæmpet forgæves for at skaffe sig den bankfinansiering, der kan sikre den løbende drift og bedriftens overlevelse.

Jyske Bank tager sig af gårdens pengestrømme, men har i øvrigt smækket kassen, så Viderupgaard har ingen bankkredit at trække på.

Til gengæld har Jyske Bank indvilget i ikke at forrente den gæld, som kvægbruget har i banken.

Hjulpet af stigende mælkepris

Når det på trods af manglende og livsvigtig finansiering alligevel er lykkedes Viderupgaard at overleve, så skyldes det ifølge ledelsen, at "mælkeprisen har været gunstig i 2017 og et godt samarbejde med leverandørerne i den anstrengte situation", samt at Jyske Bank som nævnt har nulstillet renten på gælden til banken.

Som i årsrapporten for 2016 udtrykker ledelsen fortsat tillid til, at det vil lykkes at finde en stabil økonomisk løsning på den "aktuelle økonomiske situation".