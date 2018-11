Stort lager af stjålne fælge: Er nogle af dem dine?

NØRRESUNDBY: Et stort lager af stjålne fælge er dukket op i en garage i Nørresundby.

Og det er de dyre af slagsen. I forbindelse med en ransagning fandt politiet 56 aluminiumsfælge til primært Audi og Mercedes, der er stjålet over en lang periode i år.

Politiet leder nu efter ejerne til fælgene.

- Vi mener, at fælgene stammer fra tyverier, der har fundet sted mellem 1. maj og 9. oktober i år. Nu offentliggør vi disse billeder af fælgene i håb om, at de rette ejere kan genkende deres fælge og vil henvende sig til os, fortæller efterforskningsleder Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi.

Genkender man sine stjålne fælge på billederne, har man mulighed for at komme og se nærmere på dem efter aftale med politiet.

- Man ringer til os på telefon 114, og så bliver man bedt om at forklare, hvordan man mener at kunne genkende de relevante fælge. Herefter kan man så få mulighed for at komme og se fælgene. Det er klart, at vi sikrer os, at man kan dokumentere sit ejerskab, fx ved hjælp af købsbevis eller billeder, før vi udleverer fælgene, forklarer Mikkel Brügmann.