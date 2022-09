Stort marked melder om masser af gæster - back up plan for øl måtte i brug

BRØNDERSLEV: Brønderslev Marked er slut, og markedsudvalget kan se tilbage på fire gode dage med mange mennesker og super godt vejr.

- Jeg tror, vi har et marked, der ligger langt over gennemsnittet af øvrige markeder, men om vi kommer op på niveau med sidste år er svært at sige. Vi skal lige have tallene. Men totalt set er det som om, at der kommer flere mennesker alle dagene. Det er nok en afsmitning af, at der sidste år kom en del nye til, og de har opdaget, at vi har noget i Brønderslev, mener Michael Wittrup fra markedsudvalget, der også oplevede, at der især fredag og lørdag kom flere unge gæster til markedet.

Sidste år fandt Brønderslev Marked sted lige efter, at coronarestriktionerne blev afskaffet. Det betød, at rigtigt mange var sultne på oplevelser, også folk, der ikke ellers plejer at komme på markedet, og kombineret med et flot, solrigt vejr alle fire dage blev 2021 rekordår.

Der har været mange markedsgæster i år. Mandag om dagen var der mange børn. Foto: Bente Poder

Michael Wittrup melder også om, at det er hans fornemmelse, at medlemsforeningerne har tjent godt med penge i år.

- Det gør, at vi er glade, for så er der flere penge til foreningerne i byen.

Samtidig har kræmmerne også haft god handel, og der er allerede masser af genbestillinger af plads til næste år.

God mandag

Mandag var sidste dag på Brønderslev Marked, og byens dagplejere og børnehaver var inviteret til underholdning og hygge om dagen. Og mandag aften var der fest: Her spillede Kandis for ca. 30. gang op til dans i det store telt, og Michael Wittrup melder om en aften med mange gæster.

- Der var bare stoppet i teltet. Det var fuldstændigt fantastisk at se alle de mennesker, der hyggede sig til Kandis. Lige efter var der festfyrværkeri, det var så flot, og folk var vildt imponerede, fortæller Michael Wittrup.

Folkene bag Brønderslev Marked kan se tilbage på nogle gode dage. Foto: Bente Poder

Øllen slog til i år

Sidste år blev Brønderslev Marked sat på landkortet på den måde, at det lykkedes de mange markedsgæster at tørlægge den store aftenfest i markedsteltet lørdag for øl. Allerede ved 23-tiden måtte man melde alt udsolgt indenfor øl i barerne.

Det skete ikke i år. Det var øl nok.

- Men vi fik ekstra øl om lørdagen, og hvis vi ikke havde fået det, så var vi gået tør. Så vi brugte vores backup plan, fortæller Tomas Fuglsang, der er med til at stå for bestillingerne.

Tomas Fuglsang var på forhånd omhyggelig med at bestille nok øl til Brønderslev Marked - og det lykkedes da også at have forsyninger nok i år. Arkivfoto: Henrik Louis

Der blev solgt i alt 11.184 liter øl, oplyser Tomas Fuglsang - og det er 500 liter mere end sidste år. Så der var mange gæster til de store aftenfester ligesom sidste år.

- Folk var bare tørstige især lørdag aften efter øl, konstaterer Tomas Fuglsang.

Det endelige økonomiske resultat af Brønderslev Marked er først klar senere på året.