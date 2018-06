Stort skyderi ved kunstfestival i New Jersey

En kunstfestival i USA, der tiltrækker tusinder af besøgende, er natten til søndag lokal tid blevet ramt af et voldsomt skyderi.

Ved et pressemøde oplyser den lokale anklager Angelo Onofri, at én formodet gerningsmand er dræbt, og 20 personer er sårede.

16 af de sårede behandles for skudsår. Fire af dem er i kritisk tilstand, og blandt dem er en 13-årig dreng.

Ifølge anklageren er der tale om to formodede gerningsmænd.

Den dræbte formodede gerningsmand var 33 år. Den anden formodede gerningsmand skal ifølge det lokale medie The Trentonian være i politiets varetægt.

Ifølge myndighederne befandt omring 1000 mennesker sig på stedet, da skyderiet brød ud på festivalen med lokal kunst og musik. Den har navnet Art All Night.

Skuddene lød lidt før klokken tre om morgenen lokal tid.

Festivalen var begyndt lørdag eftermiddag og planlagt til at fortsætte til søndag eftermiddag.

Til avisen The Trentonian fortæller en lokal indbygger, at der var en anspændt stemning blandt publikum forud for skyderiet.

- Da vi ankom omkring klokken 02.30, lignede det ikke, at vi ankom til Art All Night. Det lignede, at folk stod udenfor en klub i Philadelphia, efter baren er lukket, og ikke vil gå hjem, men i stedet står omkring deres biler og ryger og drikker, siger indbyggeren Franco Roberts til mediet.

Franco Roberts og hans kæreste havde en fornemmelse af, at noget dårligt var under opsejling.

- Der er normalt en masse larm og musik, men det var der ikke noget af. Nogen fortalte os, at de lukkede bygningen ned, og da vi vendte os om, så vi, at folk var ved at starte en slåskamp, siger han.

/ritzau/AP