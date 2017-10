Stort transportfirma dømt for ulovlig kørsel

ROSKILDE: Et af landets største vognmandsfirmaer er blevet fundet skyldig i medvirken til en stribe ulovlige kørsler, der var i strid med reglerne om cabotagekørsel.

Kim Johansen International Transport A/S er af Østre Landsret i en dom forleden blevet straffet med en bøde på 140.000 kroner,

Lovovertrædelserne fandt sted over nogle få dage i sommeren 2015.

Afsløringen skete i forbindelse med politiets kontrol af en lastvogn med bulgarske plader.

Den bulgarske chauffør fortalte, at han havde kørt med gods i Greve-området i flere dage. Han var kommet med en tom sættevogn, da han krydsede grænsen til Danmark, lød det.

Ifølge reglerne må en udenlandsk lastvogn i løbet af syv dage køre tre indenlandske ture i tilknytning til en international transport.

Chaufføren var ansat i et bulgarsk firma, men fik instruktioner om kørsler direkte af Kim Johansen International Transport. I alt skete der syv overtrædelser, har landsretten vurderet.

Da byretten i Roskilde i foråret så på sagen, blev antallet sat en del højere, og i den forbindelse blev bøden fastsat til 250.000 kroner.

Firmaet har nægtet sig skyldig, og Kim Johansen har selv besvaret spørgsmål i retten.

Det er svært at finde chauffører til opgaverne, og man er derfor nødt til at bruge udenlandske ansatte i stedet for, har han sagt.

Selskabet har en række udenlandske datterselskaber og kører cirka 4,5 millioner kilometer hver måned.

Flere gange har Kim Johansen fået omtale på grund af sin omfattende brug af udenlandsk arbejdskraft, som ifølge 3F blev lønnet for lavt.

/ritzau/