STORVORDE: Det er uden tvivl en stor oplevelse, der venter den blot 18-årige Rikke Skytte fra Storvorde, når der lørdag er Melodi Grand Prix 2017.

Hun skal nemlig være midtpunkt på scenen foran tusindvis af tilskuere og omkring halvanden million tv-seere, når hun skal levere showets sang nummer tre - "Color My World".

Og selv om hun allerede har prøvet at lave sin egen musik og i det daglige går i 3.g på musiklinjen på Aalborghus Gymnasium - så er det alligevel en voldsom oplevelse, hun er midt i.

- Det har været lidt af en hverdagsomvæltning at komme med i grandprixet. Jeg plejer jo bare at gå i skole og passe mit skolearbejde, og lige pludselig skal jeg lege superstjerne ved siden af og lave interviews og den slags, fortæller Rikke Skytte til NORDJYSKE.

Camp skabte grundlaget

Rikke Skytte deltog sidste år i en sangskriver-camp. Formålet var at lave sange, der kunne bruges ved Melodi Grand Prix 2017.

- Mit hold lavede en sang, som ikke gik videre. Men et andet hold havde en sang, som de manglede én til at synge. Og til sidst blev jeg tilbudt den, fortæller Rikke Skytte.

To dage efter at hun havde afleveret sit bud på sangen, fik hun besked. Og den overraskede.

- Jeg stod i en tøjbutik i Rold, og pludselig kom der beskeder ind på min telefon fra først mit pladeselskab og bagefter fra sangskriveren, hvor jeg blev ønsket tillykke.

- Det var vildt at få det at vide. Jeg gik nærmest i chok og græd, og så begyndte min mor (som var med i butikken, red.) også at græde, fortæller Rikke Skytte.

- Til sidst fik ekspedienten i tøjbutikken vist nærmest også tårer i øjnene, tilføjer hun med et grin.

Et par travle måneder

Beskeden, om at hun skulle deltage, fik Rikke Skytte kort før jul, og siden nytår har der derfor været rift om pladsen i hendes kalender.

- Jeg har pendlet frem og tilbage til København for at holde møder med pladeselskabet og med DR. Der har været masser af ting at få styr på - blandt andet med hensyn til tøj, hår og planlægning af showet, siger Rikke Skytte og indrømmer, at det nok er gået lidt ud over skolegangen.

- Ha, ha. Jeg har været i skole, men mentalt har jeg vist ikke fulgt så meget med. Jeg må indrømme, at tankerne har været et helt andet sted. Tankerne har som regel været på, hvordan jeg presser mig selv til at lave det bedst mulige bidrag til grandprixet.

Nye muligheder åbnet

Rikke Skytte har trods sin unge alder allerede en del erfaring med at tage ud for at spille - og sine egne sange har hun som nævnt også lavet tidligere. På YouTube kan man således finde hendes numre "I Don’t Like" og "Here We Go" - mens man på Spotify kan finde hendes første single "My Vibe".

Alligevel har Melodi Grand Prix 2017 - allerede inden showet i Boxen i Herning - givet nye muligheder for hende. En kontrakt med pladeselskabet GL Music er nemlig forhandlet på plads.

- Efter grandprixet skal jeg i gang med at samarbejde med dem (GL Music, red.) så på den måde, så har det allerede åbnet nogle nye døre.

- Vil du gerne leve af at lave musik?

- Jeg kunne godt tænke mig at leve af det. Men jeg ved også godt, at det er de færreste i Danmark, der har mulighed for at leve af det.

Rikke Skyttes plan er derfor - indtil videre - at begynde på universitetet efter sommerferien.

- Jeg vil gerne læse erhvervsøkonomi. Jeg er godt nok talblind, men det skal ikke stoppe mig. Jeg synes det er så spændende, så det kunne jeg godt tænke mig.

Tror på mulighed for sejr

I første omgang må fremtiden dog vente, for det vigtigste lige nu og her er hendes optræden i Herning.

- Det bliver vanvittigt. En ud-af-kroppen-følelse, tror jeg. At stå foran så mange tilskuere i Boxen og endnu flere i stuerne, siger Rikke Skytte, der har stor tro på sin sangs potentiale.

- Jeg håber selvfølgelig på at vinde, og det synes jeg sagtens, at den her sang kan. Den har så mange gode ting.

Et stærkt omkvæd og en god historie er forcerne ved "Color My World", mener Rikke Skytte.

- Den handler både om, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles - og om at man skal farve verden, som man gerne vil have den til at se ud, siger hun.

- Men selv om jeg ikke vinder, så bliver det selvfølgelig stadig en stor oplevelse at være med.