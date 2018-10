Strålende Abildgaard: Vi kan blive rigtigt farlige

FODBOLD: Oliver Abildgaard var endnu engang med fra start, da det danske U21-landshold tirsdag aften bookede en billet til den tredje EM-slutrunde på stribe og den fjerde af de seneste fem med en sejr på 3-0 over Færøerne - i starten af første halvleg var han oven i købet tæt på en assist til Genk-angriberen Marcus Ingvartsen med et stærkt hovedstød fra midten, men angriberen fortsatte sin nu ni måneder lange måltørke.

I stedet kan han dog glæde sig over, at han som fat mand på den centrale midtbane står med rigtig gode kort for også at booke en plads i den endelige EM-trup, der fra 16. til 30. juni skal dyste om EM-titlen i Italien og San Marino.

- Ja, U21-landsholdet har ramt en virkelig god stime med at komme med til de her slutrunder, og der er ingen tvivl om, at det her rangerer rigtig højt over de ting, jeg har opnået i karrieren, lød det efter kampen fra AaB-midtbanespilleren, der ligesom Magnus Christensen var et særdeles populært offer ved autografskrivningen efter kampen.

- Og jeg vil virkelig gerne med til den slutrunde. Det er klart, at jeg føler, jeg står med en god chance, fordi jeg har været fast mand igennem en periode, men det her hold er også så stærkt, at der ikke er råd til at læne sig tilbage, for så er der bare nogle andre spillere, der kommer ind og overtager pladsen, siger han.

- Og jeg føler, at man godt kan tillade sig at forvente noget af det her hold. Vi har nogle virkeligt stærke spillere, der spiller i nogle virkeligt gode klubber rundt om i Europa. Vi har mange individualister og målscorere, og hvis vi kan kombinere det med nogle relationer på banen, så kan vi godt blive rigtigt farlige, siger han.