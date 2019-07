Tandløse AaB floppede i premieren

FODBOLD: Oprykkerne fra Lyngby fik en drømmestart på den nye sæson i 3F Superligaen, da de kongeblå på hjemmebane slog AaB med 2-0.

Lyngby-angriberen Frederik Gytkjær stod for begge scoringer i kampen, hvor hjemmeholdet i lange perioder var farligst, mens de nordjyske gæster virkede passive og ufarlige.

Fra kampens begyndelse lagde Lyngby fra land i aggressiv og direkte stil med flere dybe bolde mod kanterne Adnan Mohamed og debutanten André Riel, som voldte store problemer for AaB-forsvaret.

De nordjyske gæster stod dybt i banen og så ofte til i presset, hvorfor Lyngbys tre forsvarere fik god tid til at finde den rigtige aflevering frem i banen.

Det var dog ikke den opskrift, som Lyngby brugte til at bringe sig foran efter 35 minutter.

Efter en dødbold fik AaB-anføreren Lucas Andersen ikke ordentligt træf på bolden, og derfor havnede den hos Lyngby-kanten Lasse Fosgaard.

Han fik plads til at slå et forrygende indlæg i panden på angriberen Frederik Gytkjær, der snittede bolden i mål til 1-0.

Efter scoringen vågnede AaB's indtil da tandløse offensiv op, og de to store profiler Lucas Andersen og Kasper Kusk bød sig til i flere omgange frem mod pausen, men uden held.

Som i første halvleg kom Lyngby bedst fra start i kampens anden halvdel, og de kongeblå værter skulle blot bruge tre minutter på at score sit andet mål i kampen.

En clearing af forsvarer Frederik Winther endte hos Gytkjær, som brugte sin krop til at komme fri og siden løbe mod AaB-målet.

I duel med forsvareren Mathias Ross trak Lyngby-angriberen det længste strå, og så passerede han køligt AaB-målmanden Jacob Rinne til 2-0.

Efter 2-0-scoringen havde Lyngby flere gode muligheder for at lukke kampen, men i stedet blev det AaB, som mod slutningen pressede ihærdigt på for en scoring.

På trods af gode muligheder fik AaB ikke bragt sig tilbage i kampen, og derfor kan Lyngby altså fejre, at sæsonen indledes med en sejr og tre point.

/ritzau/