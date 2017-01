Målslugeren fra OL går på deltid: En fordel for holdet

Derfor kan der ikke oplyses mere om de tre mænd - udover at de har tilknytning til lokalområdet.

Grundlovsforhøret blev gennemført for lukkede døre - og altså uden adgang for pressen.

Den ene mand fik straks en dom på et år og tre måneders ubetinget fængsel. De to øvrige blev varetægtsfængslet i fire uger.

Politiets anklager Camilla Berg sigtede de tre for besiddelse af narkotika.

THISTED: Tre mænd blev torsdag fremstillet for en dommer ved Retten i Holstebro.

Tre personer fra Nordvestjylland blev fremstillet et lukket grundlovsforhør torsdag ved Retten i Holstebro. Arkivfoto

