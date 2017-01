DØSTRUP: Forkert brug af en gravemaskine var formentlig skyld i en tragisk arbejdsulykke på et landbrug nær Døstrup torsdag eftermiddag, hvor en 25-årig mand mistede livet.

Det har Arbejdstilsynet konkluderet, efter at have undersøgt ulykken nærmere.

- I forbindelse med noget arbejde blev en gravemaskine anvendt som kran til at løfte tunge betonelementer, og det er gravemaskinen ikke egnet til. Under arbejdet sprang en hydraulikslange, så skovlen faldt omkring tre meter ned og ramte den afdøde i hovedet, siger tilsynschef ved Arbejdstilsynet, Jacob Buch.

Arbejdstilsynet har derfor udstedet et strakspåbud til landmanden om, at han skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derudover vil sagen blive sendt til juridisk vurdering for at afgøre, om der skal rejses en bødesag mod arbejdsgiveren.

Den 25-årige blev dræbt på stedet ved ulykken. De pårørende er underrettede.