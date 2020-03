Stram Kurs må ikke indsamle vælgererklæringer i 2,5 år

KØBENHAVN:Partiet Stram Kurs er udelukket fra at indsamle vælgererklæringer til og med den 23. september 2022.

Valgnævnet mener, at partiet har snydt med vælgererklæringerne. På sin hjemmeside skriver Valgnævnet blandt andet:

- Valgnævnet har den 30. marts 2020 givet partiet Stram Kurs et såkaldt rødt kort, det vil sige, at nævnet har truffet afgørelse om at udelukke partiet Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og at annullere Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse som opstillingsberettiget parti til valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet.

Det indvandrerkritiske parti fik i december sidste år midlertidigt frataget muligheden for at indsamle vælgererklæringer. Både til folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet.

Stram Kurs kom i problemer på grund af mistanke om snyd, og derfor fik partiet et gult kort af Valgnævnet i december. Det er nu vekslet til et rødt kort.

Allerede inden afgørelsen og det røde kort, som ikke kommer bag på Rasmus Paludan, havde han over for Ritzau gjort det klart, at han ikke giver meget for Valgnævnet.

Ifølge Paludan er Valgnævnets medlemmer nogle "kriminelle svin", som han selv siger det. Tidligere har han også kaldt Valgnævnet for "en bananrepublik".

Paludan har oplyst, at han vil oprette et søsterparti, der skal indsamle vælgererklæringer og videreføre den politik, som Stram Kurs står for.

Stram Kurs fik 1,8 procent af stemmerne ved sidste års folketingsvalg og var dermed ikke så langt fra at blive valgt ind i første forsøg. Spærregrænsen er på to procent.

Social- og Indenrigsministeriet, som Valgnævnet hører under, har ment, at Stram Kurs har brudt reglerne på to måder.

Den første måde er, at Stram Kurs har brugt e-mailadresser, der blev indsamlet til at blive opstillet til folketingsvalget sidste år, til også at søge opstilling til EU-Parlamentet i 2024.

Men de vælgere, der har givet deres e-mailadresse, har kun givet bemyndigelse til at støtte en opstilling til folketingsvalg.

Den anden måde er, at Stram Kurs har skrevet en række e-mailadresser ind i valgsystemet flere gange. Flere end 9000 af de omkring 40.000 e-mailadresser er nedfældet mere end én gang.

Over 700 af dem er skrevet ind mindst fem gange. En enkelt 56 gange til både folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet.

Stram Kurs er fortsat opstillingsberettiget til folketingsvalg frem til den 27. oktober 2020, hvis der skulle blive udskrevet valg inden da.

/ritzau/