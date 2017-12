Strandet på grund af sne? Søg kompensation

EUROPA: En lang række flypassagerer har søndag og mandag oplevet, at deres rejseplaner ikke holdt stik.

Kraftigt snevejr over Europa har medført forsinkelser og aflysninger i stort tal. Det kan betyde, at de berørte passagerer er berettiget til kompensation i henhold til EU-reglerne på området.

Det forklarer Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver for miljø og luftfart hos Forbrugerrådet Tænk.

- Snefald fritager ikke automatisk flyselskaberne for kompensation i tilfælde af aflysninger.

- Det afhænger af, om snefaldet bliver vurderet som en usædvanlig omstændighed.

- Det mener vi som udgangspunkt ikke, at det er. Det er jo ikke første gang, at der falder sne, og derfor bør man kunne planlæge sig ud af det og have ekstra ressourcer til rådighed, siger hun.

Der er dog undtagelser. I flere lufthavne - blandt andet Stansted og Luton nær London - var man så plaget af sne, at landingsbanerne i en periode måtte lukkes, mens de blev ryddet.

Det vil i givet fald være at betragte som force majeure, forklarer Vibeke Myrtue Jensen.

Det er som udgangspunkt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der for rejser til og fra Danmark vurderer, om der er tale om særlige omstændigheder.

- Man skal først henvende sig til sit flyselskab med sit krav, og får man afslag der, skal man klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

- Flyselskaberne har en økonomisk interesse i at give afslag, og det er også ret nemt for dem at gøre det i første omgang.

- Men hvis man mener, at man har en god sag, skal man ikke lade sig bremse af det, siger Vibeke Myrtue Jensen.

Skulle man være uenig i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse, er det muligt at føre sagen videre hos domstolene.

/ritzau/