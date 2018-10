Strandgaard: Nu har Säverås lært ligaen at kende

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold skulle have hjælp fra bænken, da holdet lørdag vandt ganske klart over TTH Holstebro i et opgør mellem to storhold i Herre Håndbold Ligaen.

Mikael Aggefors kunne ikke få fat i noget mellem stængerne, og så trådte Kristian Säverås til med det ene mirakel efter det andet, da han præsterede 12 redninger på det næste kvarter.

- Det har været meget typisk med ham, som det er for en keeper, der kommer til en ny liga i et nyt land. Han har lige skullet vænne sig til spillet, men nu, hvor han har gjort det, så står han virkelig fremragende, siger fløjspilleren Mark Strandgaard, der selv scorede tre mål på tre forsøg i kampen.

Han var generelt godt tilfreds med sejren, der bevarer AalborgHåndbold på tredjepladsen i rækken med kun et point op til førstepladsen.

- Vi misbruger lidt for mange chancer i midten af anden halvleg, hvor vi egentlig har en mulighed for at rende fra dem, og samtidig laver vi lidt for mange tekniske fejl, der også koster. Men så er det fremragende, at se Kristian komme ind og gøre, som han gør, siger han.

- Det er klart, at vi leverer godt på hjemmebane foran et publikum som det her. Men vi skal også meget gerne kunne gøre noget lignende på udebane. Vi havde en svipser mod GOG, mens vi var tæt på mod BSV. Men vi skal meget gerne kunne tage point i de store udekampe også, siger Mark Strandgaard.