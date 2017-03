BLOKHUS: Den tidligere souschef på D’Angleterre og assisterende køkkenchef på Bella Sky, Thomas Guldhammer Karlsen, er ansat som ny chefkok på Strandhotellet, som er under opførelse i Blokhus og med planlagt åbning 1. juli.

35-årige Thomas Guldhammer Karlsen er ansat til at skabe en gourmetrestaurant på det nye badehotel, og områdets råvarer skal spille hovedrollen på menukortet.

Han er oprindeligt udlært kok fra Prinses Juliana i Aalborg, men har en årrække dyrket det franske gourmetkøkken i København på D’Angleterre, Restaurant Grønnegade og senest Bella Sky, hvor han var både souschef og køkkenchef.

- Det har i mange år været min drøm at være med til at starte noget op helt fra bunden og være med til at binde en rød tråd fra hotellets ekstraordinære rammer til køkkenet og restauranten. Det er klart min ambition, at vi skal tilbyde områdets absolut bedste spiseoplevelse, siger Thomas Guldhammer Karlsen, som vil gå efter at få restauranten i The White Guide, Den Danske Spiseguide og Årets Bo og Spis.

Da han i 2014 rykkede tilbage til det nordjyske fra hovedstaden, var det som køkkenchef på Himmerland Golf- og Spa Resort, hvor han stod i front for at skabe en ny restaurant, som i løbet af et halvt år kom i The White Guide.

Strandhotellet opføres som et klassisk badehotel fra 1920´erne og 30´erne.

Til sommer åbner det med 36 værelser og to suiter samt gourmetrestaurant, wellness-afdeling og orangeri.