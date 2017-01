NØRRESUNDBY: Så kan vi godt gøre os klar til lyden af hvæsende motorer og duften af brændte dæk.

Der bliver nemlig også i denne sommer kørt street-race i Aalborg-området. Og vel at mærke af den lovlige slags.

- Vi kommer tilbage med fem løb i 2017, fastslår Mathias Mose Olesen, der er medieansvarlig hos Racedays.dk.

Det bliver dermed fjerde år i træk, at potente biler i regi af Racedays.dk kan slippes løs på nordjysk asfalt. Efter det seneste løb - i september 2016 - så det ellers ud til, at det lovlige streetrace kunne være en overstået epoke.

Truede med at lukke ned

Ved den lejlighed sagde Mathias Mose Olesen til NORDJYSKE, at arrangørerne overvejede et stop, idet "opbakningen har været dalende, så vi skal bruge vinteren på at finde ud af, hvad der skal ske".

Men nu er troen på fremtiden altså tilbage. Blandt andet fordi Aalborg Kommune er gået med til at forbedre baneforholdene ved at lægge et nyt slidlag på Kystvejen, der er hjemsted for det lovlige streetrace.

- Det her samarbejde, som vi har kunnet få med kommunen, har været afgørende. De har lyttet til vores anbefaling om, at streetracemiljøet efterlyser en bedre bane, fortæller Mathias Mose Olesen.

- Vi føler os forpligtede

- Med bedre køreforhold føler vi os forpligtede til at afholde fem arrangementer i 2017.

Det første løb bliver afviklet fredag 7. april, og det sidste i sæsonen kommer til at finde sted 15. september.

Da Mathias Mose Olesen i september 2016 tvivlede på fremtiden, var en del af forklaringen også, at flere af de potentielle deltagere angiveligt stadig foretrak at køre ulovligt streetrace.

Men nu har han i stedet fået tro på, at de kan lokkes "tilbage i folden".

- Det betyder noget, at vi kommer til at tilbyde dem nogle bedre forhold - og så har vi også nogle andre ting i støbeskeen. Blandt andet, at det bliver billigere at deltage, siger Mathias Mose Olesen og tilføjer, at man først senere kan løfte sløret for nogle af de øvrige nye tiltag.