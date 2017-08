Strejke lammer produktion på fiskefabrik

SÆBY: Godt 100 timelønnede medarbejdere på Sæby Fiskeindustri strejker nu på tredje dag, fordi de er utilfredse med resultatet af de lokale lønforhandlinger.

Strejken betyder, at produktionen på fabrikken - hvis hovedprodukt er makrel i tomat - står stille, og at det fra i morgen bliver vanskeligt at forsyne kunderne med varer.

Striden står om en forhøjelse af timelønnen på én krone pr. år de næste tre år. De timelønnede ønsker, at forhøjelsen bliver en del af den faste løn, mens ledelsen vil give den som en såkaldt fremmødebonus. En sådan betyder, at de ansatte mister bonussen, hvis de for eksempel bliver syge.

Efter at de lokale forhandlinger mellem 3F’s tillidsfolk og ledelsen på Sæby Fiskeindustri gik i hårdknude, blev striden sendt til forhandling hos CO-Industri og DI. Ved et organisationsmøde onsdag i sidste uge opgav de to hovedorganisationer at opnå enighed. Det blev medarbejderne orienteret om på et fagligt møde torsdag morgen, hvorpå de besluttede at nedlægge arbejdet, dog først efter at have afsluttet morgenens forberedte produktion.

Også fredag gik medarbejderne hjem efter et par timers produktion. Mandag morgen var der ikke forberedt produktion, så her gik medarbejderne hjem fra morgenstunden.

- Under strejken har vores funktionærer sørget for at få varerne ud til kunderne, men da produktionen står stille, begynder det nu at knibe med at forsyne vores kunder med de bestilte varer, siger adm. direktør Henrik Mikkelsen, Sæby fiskeindustri.

Han oplyser, at antallet af strejkende mandag var 103. 3F har godt 130 medlemmer på fabrikken. De øvrige er på ferie eller sygemeldte. Blandt de ferieramte er 3F’s tillidsrepræsentant Tine Bech.

Ifølge faglig sekretær i 3F Frederikshavn Erik Jensen bliver fremmøde-bonusser stadig mere udbredt i fiskeindustrien.

- De florerer i branchen, men det er helt urimeligt at aflønne folk på den måde. Der er jo ingen i dag, der pjækker, siger Erik Jensen.

Direktør Henrik Mikkelsen, der sidder i bestyrelsen for Fiskeriets Arbejdsgiverforening, siger:

- Jeg vil ikke kommentere det konkrete løntilbud. Men det er rigtigt, at en del kolleger i branchen anvender fremmødebonus.

Skyldes det, at fravær er et problem i fiskeriet?

- Det varierer meget. På nogle virksomheder ligger det på to procent, mens andre ligger omkring 10 procent.