Strejke slut på fiskefabrik

SÆBY: Godt 100 timelønnede medarbejdere på Sæby Fiske-Industri har tirsdag genoptaget arbejdet efter tre dages strejke.

Medarbejderne nedlagde arbejdet torsdag i sidste uge, fordi de er utilfredse med, at ledelsen vil give en lønforhøjelse på en krone i timen som en såkaldt fremmødebonus i stedet for som en del af den faste løn. Det spørgsmål er der fortsat ikke opnået enighed om.

Både Sæby Fiske-Industris adm. direktør Henrik Mikkelsen og 3F’s tillidsrepræsentant Tine Bech er på ferie. I deres fravær mødtes virksomhedens bestyrelsesformand Hans Jørgen Kaptain mandag med den stedfortrædende tillidsrepræsentant, og her blev parterne enige om "fortsat dialog".

- Bestyrelsen har kun ét ønske, og det er, at medarbejderne skal være glade for at være i virksomheden. Vi er lydhøre og finder en løsning, siger Hans Jørgen Kaptain.

Hvis medarbejderne havde fortsat deres overenskomststridige strejke, ville de fra og med tirsdag ikke kun have mistet deres løn, men også skullet betale en bod på 67 kroner i timen, oplyser Erik Jensen, faglig sekretær i 3F Frederikshavn.