Stribe af tyverier: To litauere i grundlovsforhør

NORDJYLLAND: To litauere blev lørdag anholdt og sigtet for en stribe tyverier og indbrud. Og søndag formiddag fremstilles de så i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Det oplyser vagtchef Bruno Brix, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi har i den seneste tid efterforsket sager om omfattende tyverier af blandt andet værktøj fra varebiler.

- Der har været flere tyverier fra varebiler i området omkring blandt andet Brønderslev og Biersted, hvilket nu har ført til anholdelse af de to mænd fra Litauen, oplyser vagtchefen, der ikke har yderligere kommentarer forud for grundlovsforhøret.