HIMMERLAND: Der skete en stribe uheld på motorvej E45 omkring Støvring torsdag formiddag og middag på grund af glat føre. Det var hovedsageligt biler og autoværn, der tog skade, men en ældre kvinde er indlagt i forbindelse med et af uheldene.

Første uheld skete omkring klokken 10 ved Støvring i sydgående retning, hvor en fører mistede herredømmet over sin bil og ramte autoværnet. Der skete kun materiel skade ved uheldet, fortæller vagtchef Poul Badsberg.

Men blot ti minutter senere var to biler impliceret i et uheld ikke langt derfra. Her var en bil ved at foretage en overhaling, da føreren mistede herredømmet over bilen og ramte en anden bil.

Ved dette uheld blev tre personer blev kørt på sygehuset, hvor den ene - en ældre kvinde - efterfølgende blev indlagt. De øvrige to slap med knubs, fortæller vagtchefen.

Spejlglat hagl

Omkring klokken 11.30 var den igen galt på motorvejen. Denne gang mellem Støvring syd og Haverslev, hvor motorvejen var blevet spejlglat efter en haglbyge.

Først kørte en ældre mand galt og ramte autoværnet, og omkring 20 minutter senere var fire biler impliceret i et uheld lidt syd for det første uheld.

Her kunne en bilist heller ikke holde bilen på den spejlglatte vej og endte i autoværnet. Tre andre biler kørte også galt, men ingen personer kom til skade i nogle af uheldene, oplyser vagtchefen.

Klokken 13 fortæller Poul Badsberg, at der igen er normalt føre på motorvejen.