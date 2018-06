Strid om høje vindmøller igen-igen

HJØRRING: Et stort byrådsflertal vedtog onsdag at sende en revideret lokalplan for de fire vindmøller ved Sdr. Rubjerg og Vejby i høring.

Høringen bliver reelt på 12 uger, da man fraregner de fire uger i sommer.

Ikke alle byrådsmedlemmer var begejstret for igen at skulle tage stilling til vindmølleprojektet ved Sdr. Rubjerg og Vejby.

- Dette projekt har reelt været til høring i tre-et-halvt år, sagde Lokallistens Dan Andersen med henvisning til, at projektet næsten er magen til det projekt, som byrådet skød til hjørne i marts i fjor.

Det nye projekt opererer med møller på 125 meter i stedet for møller på 150 meter, som det oprindeligt var foreslået. Aalborg Stift nedlagde veto mod det oprindelige projekt af hensyn til kulturarven (kirkerne i området), men siden har vindmøllefirmaet forhandlet sig til en kompromisaftale med stiftet om en vindmøllehøjde på 125 meter.

- Lokallisten er fortsat imod. Det er tydeligt for enhver, at borgerne i området er imod projektet, så vi stemmer også i mod at sende det ud i høring, sagde Dan Andersen.

Lokallisten opfatter det nye projekt som noget, der er kommet ind ad bagdøren efter byrådet smed det oprindelige forslag ud.

Svenning Christensen (V) stemte også imod at sende det i høring. Han og partifællen Claus Mørkbak Højrup varslede, at de vil stemme imod selve forslaget, når det igen lander i byrådssalen.

Dansk Folkepartis Michael Engbjerg undrede sig over, at forslaget er kommet tilbage.

- Det er et forslag, der popper op igen og igen. Vi er med på at sende det i høring, men vi vil se meget kritisk på høringssvarene, når de kommer ind, varslede Michael Engbjerg.

Formanden for teknik- og miljø, Søren Smalbro (V), gjorde opmærksom på, at byrådet i 2017 besluttede, at et revideret forslag kunne genfremsættes efter de dengang (2017) gældende regler, hvilket det blev i december 2017, da de nye byråd var blevet valgt.

Med de regler, der gælder i dag ville vindmølleprojektet ikke kunne fremsættes, fordi det skal være lokalt forankret.

Det oprindelige forslag var møller på 150 meter. Det reviderede forslag vil stille møller på 125 meter op. Visualisering