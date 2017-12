Strid om Nilen deler vandene mellem Egypten og Etiopien

Et etiopisk projekt om at bygge en kæmpe dæmning på Nilen har skabt uenighed med Egypten om vand fra den store flod.

Den egyptiske regering frygter, at dæmningen, der skal fungere som et vandkraftværk, vil reducere tilstrømningen af vand til egyptiske marker og reservoirs.

Nu foreslår Egypten, at internationale eksperter tilknyttes for at løse uenigheden, men det ser ikke ud til, at Etiopien synes om den idé.

Dæmningens placering vil efter Egyptens mening påvirker Nilens strømme fra det etiopiske højland og videre igennem ørkenen i Sudan og til Egypten.

Men der er ingen risiko for, at der kommer mindre vand, siger Etiopien.

Projektet til fire milliarder dollar - omkring 25 milliarder kroner - skal bidrage til at virkeliggøre ambitionen om at gøre Etiopien til Afrikas største eksportør af strøm.

Tirsdag mødtes ministre fra de to lande i Addis Ababa, Etiopiens hovedstad. De skulle forsøge på at tage luften ud af striden, men kom tilsyneladende ingen vegne.

- Ud fra et praktisk perspektiv har vi erkendt, at de tekniske overvejelser endnu ikke har givet tilstrækkeligt med resultater til at føre processen frem, som Egyptens udenrigsminister, Sameh Shoukry, sagde efter mødet.

Han foreslår, at der tilknyttes internationale eksperter for at vurdere, om Grand Ethiopian Renaissance Dam, som vandkraftværket hedder, vil påvirke strømmen af vand til Egypten.

Embedsmænd, der deltog i mødet, sagde, at ministeren havde nævnt eksperter fra Verdensbanken som en mulighed.

Imidlertid tyder det ikke på, at Etiopien er varm på denne tanke.

Etiopiens udenrigsminister, Workneh Gebeyehu, kommenterede på en pressekonference ikke det egyptiske forslag.

Han sagde blot, at han søger en "win-win-situation".

Lande, som Nilen går igennem, har i årtier været uenige om udnyttelse af vandet. Analytikere har gentagne gange advaret om, at uenigheden kan koge over til egentlige konflikter.

Nilen er knap 7000 kilometer lang og udspringer i Victoriasøen i Uganda og løber nordpå til Middelhavet.

Den får tilført ekstra vandressourcer fra Tanasøen i Etiopien

