Strid om p-pladser ved nybyggeri

Byrådet i Aalborg kommune vil nu kun kræve en parkeringsplads pr otte ungdomsboliger mod tidligere en plads til fire boliger

AALBORG: Der kommer færre parkeringspladser ved kommende byggerier af ungdomsboliger i Aalborg.

Det står klart efter at byrådet i Aalborg Kommune i går besluttede at ændre reglerne, så der kun skal være en parkeringsplads pr otte nybyggede ungdomsboliger mod fire i de hidtidige regler.

Det fik på byrådsmødet adskillige bemærkninger med på vejen fra et mindretal bestående af Dansk Folkeparti, de konservative og den upolitiske Kirsten Algren.

- Vi mangler parkeringspladser i byen, så jeg kan ikke godkende, at vi halverer normtallet, sagde Kirsten Algren blandt andet.

Men by og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen understregede, at man blot lyttede til de anbefalinger, man har fået fra boligorganisationerne.

Hold tingene adskilt

Han fik støtte af partifællen Lasse Frimand Jensen, der bemærkede, at parkeringspladser slet ikke er et emne blandt de studerende, der derimod vægter en god kollektiv trafik.

- Jeg har aldrig hørt p-pladser blive nævnt.

Hans Thorup (V) stillede spørgsmålstegn ved, om det var ordentligt dokumenteret, at der er behov for færre p-pladser, mens Venstres ordfører på sagen, John G. Nielsen, selv pegede på, at der ikke er behov for flere p-pladser ved ungdomsboligerne.

- Det er vigtigt, at man holder tingene adskilt, så man kigger på ungdomsboligerne isoleret set og kigger på de udfordringer, som parkeringen kan have i den øvrige by, sagde John G. Nielsen.