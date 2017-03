KØBENHAVN: Et bredt flertal i Folketinget har fredag givet opbakning til, at studerende kan modtage en såkaldt "erkendtlighed" på op til 3000 kroner ved siden af deres SU, mens de er i praktik.

Tidligere var det ret udbredt, at studerende fik en lille løn ved siden af SU’en, når de var i praktik. Men i marts 2015 sendte Styrelsen for Videregående Uddannelser en præcisering ud:

Hvis de studerende i praktik fik løn, kunne de ikke samtidig modtage SU, lød det.

Det gjorde det svært for mange studerende at få økonomien til at hænge sammen, forklarer SF’s uddannelsesordfører, Jacob Mark.

- For rigtig mange studerende kan SU’en ikke dække de basale leveomkostninger. Derfor har langt de fleste studerende studiejob ved siden af. Men det kan være svært at passe, når man er i praktik, siger han.

Det bliver frivilligt for virksomheder og organisationer, om de vil benytte sig af muligheden for at give de studerende penge ved siden af SU’en.

Dansk Erhverv forventer, at mange virksomheder vil gøre det for at vise de studerende, at de værdsætter den arbejdsindsats, de lægger.

Det siger uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen.

- De lægger et stykke arbejde, selv om det er en del af deres uddannelse, siger hun.

Havde politikerne ikke handlet, ville der være risiko for, at de studerende fravalgte praktikophold, lyder det fra både Dansk Industri og fagforeningen Djøf.

- Vi kan se, at færre studerende har valgt at tage i praktik, og dette forslag vil gøre det økonomisk muligt for flere studerende at komme i praktik, vurderer forsknings- og uddannelsespolitisk chef Wenche Quist fra Djøf.

- Alt det, vi har ønsket i mange år, nemlig at de studerende skulle bruge deres viden i praksis, var tæppet ved at blive revet væk under, siger underdirektør Charlotte Rønhof, Dansk Industri.

Dansk Industri er ligesom Dansk Erhverv overbevist om, at mange virksomheder og organisationer vil give de studerende en økonomisk "erkendtlighed".

Og et sted kan praktikanterne i hvert fald se frem til flere lommepenge, nemlig hos SF, lover Jacob Mark.

- Det må ikke fungere som en løn. Men det er klart, at vi vil bruge den her erkendtlighed, til alle de praktikanter vi har, fordi de gør et rigtigt stort stykke arbejde.

Lovforslaget fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) blev førstebehandlet fredag. Det er meningen, at det skal træde i kraft 1. juli.

/ritzau/