Studie afslører: Danskerne betaler for meget for medicin

DANMARK: Hvert år bruger danskerne tre milliarder kroner på såkaldt kopimedicin på landets apoteker. Konkurrence halter dog så meget, at for mange penge ender i medicinselskabernes lommer.

Sådan lyder advarslen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af et nyt, omfattende studie fra to forskere fra Københavns Universitet.

Det skriver Finans.

Den haltende konkurrence på området får styrelsen til at opfordre politikerne til at gribe ind.

- Der er så meget, der blinker rødt i forskernes analyse, at det er noget, man fra politisk side burde undersøge nærmere, siger Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Den manglende konkurrence skal ifølge forskerne forklares med et særligt auktionssystem.

Forskerne har dokumenteret, at der siden 1998 har været hele 3000 eksempler på, at prisen på kopimedicin er steget mere end 50 procent inden for en periode på 14 dage.

- Det er ret voldsomt, at der findes 3000 eksempler på, at prisen fra den ene prisperiode til den næste er steget med 50 procent.

Det viser for os, at der er konkurrencemæssige udfordringer. Problemets omfang er kommet bag på os, siger Jakob Hald til Finans.

I Danmark opererer branchen med prisperioder af 14 dages varighed. Den medicinalvirksomhed, der har den laveste pris, vinder typisk et sted mellem 60 og 70 procent af markedet de kommende to uger.

Det betyder også, at en virksomhed kan tabe en prisperiode, men stadig have en forholdsvis stor markedsandel. Samtidig kan virksomhederne nemt få informationer om, hvilken pris konkurrenterne historisk har budt.

Og det forpurrer konkurrencen og fører ifølge forskerne til højere indtjening hos medicinalselskaberne. Det får nu Dansk Folkeparti til at kræve, at sundhedsministeren ser på sagen.

- Vi skal gøre det, der er bedst for sundhedsvæsenet og den enkelte patient. Der er mange, der slet ikke forstår, hvorfor prisen på produkter stiger så voldsomt, siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

I Brancheforeningen IGL, der repræsenterer de virksomheder, som sælger kopimedicin, maner man til besindighed og understreger, at priserne i Danmark formentlig er blandt de laveste i EU.

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) har ikke ønsket at kommentere sagen.

/ritzau/