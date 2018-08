Studie: Bopæl afgør risikoen for at udvikle sklerose

Postnummeret afslører, om danskere risikerer at udvikle sklerose. Det viser en kortlægning fra Statens Institut for Folkesundhed.

Her har forskere for første gang undersøgt, hvor i Danmark personer med sklerose er født eller opvokset. Og det viser sig, at personer, der er født i byer som Aarhus, Favrskov og Randers, har en højere risiko for at udvikle sklerose.

Til gengæld er der en lavere risiko for dem, der er født eller opvokset i København og omegn samt Lolland, Juelsminde og nord for Aalborg.

Formålet med undersøgelsen har været at afprøve en teori om, at det er tidligt i livet, man eksponeres for noget, som øger risikoen, siger postdoc Kristine Bihrmann fra Statens Institut for Folkesundhed til Ritzau.

Det viser sig, at der i visse områder i Danmark i gennemsnit er 18 procent større risiko sammenlignet med andre steder i landet.

- Vores studie siger ikke direkte noget om, hvad der kan være årsagen til, at personer fra disse områder har en større risiko. Men resultaterne tyder på, at der er nogle miljømæssige påvirkninger.

- Det kan være alt lige fra livsstil og forurening og helt konkret for eksempel kvaliteten af drikkevandet i det område, personen er født, siger hun.

I de områder, hvor der er en lavere andel af skleroseramte i forhold til resten af landet, er der i gennemsnit 15 procent lavere risiko for at få sklerose.

Projektet er lavet i samarbejde med Scleroseregistret og Statens Serum Institut og er delvist finansieret af Scleroseforeningen. Og her kalder direktør Klaus Høm resultaterne for tankevækkende.

- Det er en yderligere brik i det puslespil, vi har brug for at få lagt for at finde ud af, hvad sklerose skyldes.

- Vi ved, at det er arv og miljø, der spiller ind, men hvad der præcis udløser det, ved vi stadig alt for lidt om, siger han.

Til kortlægningen har Scleroseregistret bidraget med data på omkring 13.000 skleroseramte, der i perioden 1971-2013 fik de første symptomer på sygdommen.

Forskerne har så koblet de data med adresser på, hvor personerne boede, da de blev født, og igen hvor de boede, da de fyldte 15 år.

Samtidig har der været en kontrolgruppe af danskere uden sklerose, hvor fødested og barndomshjemmets adresse også har været kendt.

/ritzau/