Studie: Resistent bakterie spreder sig på alverdens hospitaler

En superbakterie, der er resistent over for alle kendte antibiotika, og som kan forårsage alvorlige infektioner og sågar døden har på uopdaget vis spredt sig på hospitalsafdelinger over hele verden.

Sådan lyder en advarsel fra en gruppe forskere i Australien.

Advarslen kommer, efter at forskere fra University of Melbourne har fundet tre varianter af den multiresistente bakterie i prøver fra ti lande, herunder flere europæiske lande. Det er ikke oplyst, hvilke lande der er tale om.

- Vi begyndte med at tage prøver i Australien, men foretog også et globalt øjebliksbillede. Vi fandt ud af, at den (bakterien) findes i mange lande og på mange institutioner over hele verden, siger Ben Howden, direktør på mikrobiologisk laboratorium på Melbourne University.

Bakterien hedder Staphylococcus epidermidis (stafylokokker, red.) og er i familie med den mere kendte og mere dødelige MRSA-bakterie.

- Den kan være dødelig, men den findes oftest hos patienter, der i forvejen er meget syge og indlagt på hospitalet. Den kan være svær at udrydde, og infektionerne kan være alvorlige, forklarer Ben Howden.

Hans hold af forskere har undersøgt hundredvis af prøver af Staphylococcus epidermidis fra 78 hospitaler rundt om i verden.

De har fundet ud af, at dele af bakterien har lavet en mindre ændring i bakteriens dna. Ændringen gør bakterien resistent over for de to mest anvendte typer af antibiotika, som ofte bruges til behandling af infektioner på hospitaler.

- Disse to antibiotika er ikke relaterede, og man ville derfor ikke forvente, at en mutation ville medføre, at begge typer fejlede, siger ph.d.-studerende ved Doherty Institute i Melbourne Jean Lee, der er medforfatter til undersøgelsen.

Mange af de mest effektive typer af antibiotika er ofte ekstremt dyre og endda giftige. Og holdet bag undersøgelsen vurderer, at brugen af flere præparater på en gang for at modvirke resistens måske ikke engang vil virke.

Forskerne vurderer, at superbakterien spredes hurtigt på grund af den udbredte anvendelse af antibiotika på intensivafdelinger, hvor patienterne er mest syge, og stærke lægemidler ordineres rent rutinemæssigt.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har længe advaret om, at overdreven brug af antibiotika kan føre til nye, multiresistente bakterier.

/ritzau/AFP