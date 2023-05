Styr på dine aftaler - og hvordan du kommer hjem fra karneval? Her er gode råd fra politiet

AALBORG:Ordensmagten får lidt af en opgave på lørdag, hvor de skal holde styr på omkring 90.000 mennesker. Derfor har de gjort lidt forarbejde for at skabe de mest trygge rammer for dig, der skal deltage i Aalborg Karneval.

Hvis alle følger Nordjyllands Politis gode råd, vil der være bedre chancer for, at festen bliver en sjov og god dag for alle.

Derfor har Nordjyllands Politi fire meget simple råd, som de har delt på Twitter, og som vi her bringer som en lille servicemeddelelse til dig.

Råd #1: Aftal, hvem du går sammen med

Råd #2: Aftal, hvordan du kommer hjem

- Om mor eller far henter, du følges hjem med en ven(inde), eller om du benytter den offentlige, gratis transport med dit loyalitetsarmbånd, så er det bare ok fra vores side, lyder det fra Nordjyllands Politi.

Råd #3: På med praktisk fodtøj

- Glasskår og udsatte fødder er ikke så god en kombination under optoget, skriver de.

Råd #4: Drikkevarer i dåser og plastikflasker

Og er det din første gang til Aalborg Karneval - eller er du blot lydhør overfor endnu flere gode råd under optoget, så har Aalborg Karneval naturligvis også samlet hele 10 gode råd, hvor du kan høste lidt erfaringer på forhånd.