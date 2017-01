INDLAND: I det seneste nummer af Motor, der er medlemsblad for bilejernes forening, FDM, advarer man bilister mod at blænde ned for det lange lys, når de kører på motorvejen.

- Man vil ofte opleve, at hvis man - som loven foreskriver - kører med langt lys, vil nogle i den modsatte bane blinke og signalere, at du skal blænde ned. Men det er misforstået. Der er så stor afstand, at man ikke bliver blændet, sagde Dennis Lange, der er jurist i FDM, tidligere tirsdag til Ritzau.

Men direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted, mener, at det er uheldigt, hvis der er bilister, som tænker, at de bare kan lade det lange lys være tændt, når de kører på motorvejen.

- Der vil være modkørende bilister, som på grund af vejforholdene vil blive blændet undervejs, også på motorvejene, forklarer han.

Ifølge FDM kan det føre til alvorlige ulykker, hvis bilister blænder ned for det lange lys på motorvejen. På grund af den høje hastighed når man nemlig ikke at se eventuelle forhindringer, hvis man kun har det korte lys tændt.

Stefan Søsted understreger, at man altid skal køre efter forholdene.

- Færdselsloven lægger op til, at den enkelte bilist skal foretage et skøn i forhold til den situation man er i. Hvis ikke man kan have det lange lys tændt, fordi man blænder andre, så må man sætte hastigheden ned, siger han.

- Man skal bruge sin ganske almindelige sunde fornuft og blænde ned og op efter forholdene og afpasse hastigheden derefter, fortsætter Stefan Søsted.

/ritzau/