Styrelse aflyser åbning af letbane i sidste øjeblik

AARHUS: Der var lagt op til den helt store fejring af Aarhus Letbane lørdag, med skåltaler, gospelkor og kransekage.

Men i sidste øjeblik har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) fredag afvist at godkende Letbanen.

Dermed kan Letbanen ikke åbne som planlagt. Det oplyser bestyrelsen for Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.

- Det er med stor beklagelse, at Aarhus Letbane har modtaget TBBST’s meddelelse om, at Letbanen ikke får de nødvendige godkendelser til at åbne i morgen, lørdag den 23. september, som planlagt, skriver bestyrelsen.

I pressemeddelelsen oplyses det, at styrelsen har ikke villet godkende Letbanen af to årsager.

Dels afviser styrelsen en uvildig bisidders vurdering af, at Aarhus Letbane lever op til kravene om fremtidig vedligehold. Aarhus Letbane kan derfor ikke godkendes som forvalter af Letbanen.

Dels er Trafikstyrelsen ikke tilfreds med dokumentationen af det sikkerhedsarbejde, som letbanens operatør, Keolis, har udført.

- Det er særdeles skuffende, og Aarhus Letbane vil nu undersøge, om der i den forbindelse kan placeres et ansvar hos operatøren, skriver bestyrelsen i pressemeddelelsen.

Åbningen af letbanen må altså udskydes.

- Det er med dyb beklagelse, at vi i sidste øjeblik må aflyse åbningen af Aarhus Letbane, et historisk øjeblik som vi ved, mange østjyder havde glædet sig til. Det er vi dybt berørte og kede af, fastslår Claus Rehfeld Moshøj, direktør i Aarhus Letbane.

Ifølge bestyrelsen har Aarhus Letbane straks indledt arbejdet med at opnå de udestående godkendelser, så Letbanen hurtigst muligt kan blive godkendt og åbnes for passagerer.

Præcist hvornår det sker, kan bestyrelsen dog ikke oplyse. Aarhus Letbane har dog en klar forventning om, at det vil ske inden for kort tid, lyder det i meddelelsen.

/ritzau/