Styrelse ændrer kurs: Smitte fra symptomfri personer kan være betydelig

KØBENHAVN:Sundhedsstyrelsen har ændret sine officielle råd og anbefalinger om, hvorvidt coronasmittede personer uden symptomer kan smitte andre med virusset.

Det skriver Berlingske.

Ændringen medfører, at Sundhedsstyrelsen ikke længere vil omtale risikoen for såkaldt symptomfri smitte som "ubekræftet" eller "meget lille". Fremover hedder det i stedet, at risikoen for smitte kan være "betydelig".

Torsdag skrev Berlingske, at styrelsens omtale af smitterisikoen var stik imod konklusionen i flere internationale forskningsstudier og flere danske forskeres vurdering.

Buskabet fra forskerne var, at personer uden symptomer i væsentlig grad smitter andre.

Det har fået styrelsen til at ændre sine råd.

- Jeg har selv i dag gennemgået vores hjemmeside. Og jeg kan godt se, at vi er for upræcise, skriver Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, til Berlingske.

- Vi skal være mere tydelige og præcise i vores beskrivelser af, at på befolkningsniveau kan smitten fra asymptomatiske (symptomfri smittede, red.) godt være betydelig, skriver direktøren.

/ritzau/