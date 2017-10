Styrk sikkerheden på mobilen

Ens telefon kan nemt komme i de forkerte hænder, selv om man har den på sig hele tiden.

Enkelte fingerfejl eller forvekslinger kan hurtigt svække sikkerheden.

Der findes to dominerende styresystemer på markedet: IOS, som kendes fra Apples iPhones, og Android, som blandt andet bruges i Samsung, LG, Sony og Huawei.

Ifølge mobilekspert Niels de Boissezon, chefredaktør for mobilsiden.dk, er der færre ting, man som bruger af iPhone kan komme til at klokke i.

- Man kan give flere tilladelser til programmer og lignende i Android-styresystemet, og når man gør det, udsætter man sig for større risici, forklarer han.

Ingen styresystemer er fuldstændigt vandtætte. Men på Android-telefoner kan man hente såkaldte tredjepartsapplikationer, som er apps fra uautoriserede steder, og det kan udgøre en risiko, siger sikkerhedsekspert Henrik Larsen, chef for DKCERT og bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed.

- Hent apps på den officielle Google Play Store. Så har man nogenlunde samme sikkerhed som på Apples App Store, råder han.

Noget, som kan gøre begge styresystemer sårbare, er at tilgå wi-fi på åbne netværk.

- En måde at sikre sig på er via en VPN-forbindelse, som man kan downloade. Det er et virtuelt privat netværk, som er en krypteret tunnel, man laver fra sin telefon hen til det sted, hvor man så sikkert kan gå på nettet fra.

- Det er helt klart en styrkelse af sikkerheden. Når man sidder på en café med et åbent netværk, skal man bruge VPN - i det hele taget bør man altid gøre det, mener Henrik Larsen.

Når man tilgår wi-fi på mobilen, bør man også tage et ekstra kig på adressefeltet. Tjek, at hjemmesiderne starter med "https" og ikke "http". Det er også illustreret med en hængelås og betyder, at forbindelsen er krypteret, fortæller Henrik Larsen.

Ens password er porten til telefonen, og derfor skal det forskanses bedst muligt. Det kan gøres ved at anvende totrins-identifikation som minimum eller gerne multifaktor-identifikation.

Det betyder, at man - foruden selve passwordet - eksempelvis får tilsendt et engangspassword, første gang man logger ind.

På den korte bane kan det være irriterende at gøre, hver gang der logges ind et nyt sted, men det styrker sikkerheden markant, siger Niels de Boissezon og fortsætter:

- Slå totrins-bekræftelsen til på eksempelvis din Google- eller Facebook-konto under indstillingerne, for kontiene bruges også i andre sammenhænge. Derfor er det godt, at platformene er ekstra sikret.

Fakta: Styr på sikkerheden

- Åbn ikke pop-up-beskeder uden at tjekke, hvor de stammer fra.

- Sæt skærmlåsen til, og/eller brug fingeraftryk, hvis telefonen er udstyret med det.

- Slå "find min telefonen"-funktionen til. Skulle du miste den, kan du deaktivere mobilen på afstand.

- Hav mobilen opdateret. De fleste angreb kommer i de første uger og måneder, efter at en opdatering er sendt ud, for angriberne ved, at det ikke er alle, der lige har fået opdateret telefonen.

Kilder: Niels de Boissezon, Henrik Larsen.

/ritzau/FOKUS