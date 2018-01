Succes med befrugtede nedfrosne æg: Flere bliver gravide

Fertilitetsklinikkerne har succes med at gøre kvinder gravide med befrugtede æg, der har været nedfrosset.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet er baseret på indberetninger fra 52 klinikker i Danmark.

Andelen af graviditeter med metoden er steget fra 19,9 procent i 2015 til 23,5 procent i 2016.

- Det er en rigtig stor succes, for nu nærmer vi os den graviditetsrate, der er for helt normale fertile par, siger chefbiolog Karin Erb fra Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital og tilføjer:

- Vi har fået bedre metoder til at fryse æggene og tø dem op, så de dermed giver en højere graviditetschance, siger hun.

Hun peger blandt andet på, at næsten alle klinikker i dag er begyndt at fryse æg ved en meget hurtig nedfrysning kaldet vitrifikation.

- Allerede sidste år var nogle klinikker begyndt med de nye teknikker, men nu er det stort set alle, siger hun.

En anden succes med fertilitetsbehandlingen er færre tvillingegraviditeter. I 2015 udgjorde graviditeter med tvillinger 8,4 procent for dem, der har fået reagensglasbehandling eller mikroinsemination.

Det tal var i 2016 faldet til 5,6 procent.

Især er faldet sket for kvinder over 40 år, hvor tvillingeraten var særligt høj tidligere. Antallet af tvillingegraviditeter hænger sammen med, hvor mange æg der bruges.

- Flere og flere gange lægger vi kun ét æg tilbage. Det er rigtig, rigtig godt, siger Karin Erb.

Hun forklarer, at man forsøger at undgå graviditeter med tvillinger, da der er langt større komplikationer forbundet med tvillingfødsler.

- De allerfleste tvillinger bliver født for tidligt. Derfor stiler vi efter at lave ét barn per graviditet, siger hun.

I løbet af 2016 blev der i Danmark udført 29.226 behandlinger på danske kvinder, og der blev født 4943 børn. Det svarer til, at otte procent af de fødte børn i 2016 er blevet til med fertilitetsbehandling.

