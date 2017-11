Succes som crowfunding - nu er Icebreaker et produkt

AALBORG: Ikke siden en dansker opfandt isterningeposen har der været noget så banebrydende som konceptet Icebreaker, der er opfundet af iværksætteren Kim Jensen fra Aalborg.

Det mener i hvert fald 1786 backere, der via crowdfunding hjalp opfinderen med at få sit projekt på gaden.

- Jeg er enormt stolt over, at vi nu er klar til at lancere Icebreaker. Et produkt, som hele mit team har knoklet for at gøre til en realitet. Vi har på intet tidspunkt gået på kompromis med teknologi, funktionalitet eller design, og nu er vi endelig klar til at introducere Icebreaker for første gang i Danmark, siger den nordjyske iværksætter Kim Jensen, som har stiftet Icebreaker Nordic ApS.

Icebreaker er kort fortalt en ny måde at lave isterninger og bruge dem på. Se en video her.

Ny måde at lave isterninger på

Der er ikke en masse overskydende vand som ved isterningeposer og besværlig befrielse af isen fra posen. Der er heller ikke som ved isterningebakker en fredet fryser, så længe man har bakken stående derinde.

Det, de mange backere fandt fascinerende i sin tid, var, at det blot var at hælde vand i beholderen og vente, til vandet var frossent. Så var der is man kunne dosere enkeltvis.

Dengang for to år siden var beholderen kun på ideplan, men nu er den altså klar i handlen fra 1. november.

Icebreaker er 100 procent dansk og er blevet til på det nordjyske Aalborghus Slot, der er iværksættermekka i Aalborg.

Projektet er båret af en ildsjæl, der opsagde sin lederstilling hos Novo Nordisk for at realisere Icebreaker-drømmen. Kim Jensen var glad for sit arbejde, men han har altid haft lysten til at skabe noget selv. - Jeg er opvokset ude på landet, hvor jeg altid har brugt meget tid på at forme og skabe ting. Jeg har altid haft en iværksætter i mig, og jeg tænker altid på, hvordan man kan gøre noget smartere eller mere intelligent, fortæller Kim Jensen.

Rejsen med Icebreaker starter i år på det danske marked, men med 8 patenter fordelt på 10 lande er ambitionerne høje, og Kim Jensen har konkrete planer om at udvide til resten af verden.